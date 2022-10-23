Шойгу предупредил министров обороны Турции и Британии о возможном применении ВСУ «грязной бомбы»

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким и британским коллегами и обсудил ситуацию на Украине. Об этом пишет RT со ссылкой на российское военное ведомство.

Шойгу довел до министра обороны Великобритании Бена Уолесса, главы Минобороны Турции Хулуси Акара озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Также сегодня российский министр провел телефонный разговор с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню. Они также обсудили ситуацию на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации.

21 октября глава Минобороны России созвонился с министром обороны США Ллойдом Остином. Стороны обсудили актуальные вoпросы международной безoпасности, включая ситуацию на Украине.



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Татьяна Леухина