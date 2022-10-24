Татарстанцев предупредили о сильном ветре и гололедице во вторник

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане во вторник, 25 октября, прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью во вторник ожидается сильный ветер порывами 15—18 м/с. Ночью и днем на отдельных участках дорог, в том числе и в Казани, возможна гололедица.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов (архив)

Во вторник прогнозируются небольшие осадки — дождь и мокрый снег. Ночью похолодает до +2... -3 градусов, днем ожидается до 0... +5 градусов.

Уже на прошлой неделе в Татарстане ночью похолодало до -6 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупреждал о наступлении в центре европейской части России нового синоптического сезона — предзимья.

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Татьяна Леухина