Ночью в Татарстане похолодает до -6 градусов
В Татарстане ночные температуры вновь опустятся ниже ноля градусов. Гидрометцентр республики прогнозирует в ночь на субботу, 22 октября, от -1 до -6°С.
В Казани этой ночью температуры составят от -1 до -3 градусов. Днем потеплеет до +4..+6°С.
Дневные температуры в субботу в Татарстане ожидаются в пределах +1..+6 градусов. Синоптики также прогнозируют умеренный северо-западный ветер.
Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода и умеренный северо-западный ветер. Существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит +2... +7 градусов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым