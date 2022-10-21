Ночью в Татарстане похолодает до -6 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане ночные температуры вновь опустятся ниже ноля градусов. Гидрометцентр республики прогнозирует в ночь на субботу, 22 октября, от -1 до -6°С.

В Казани этой ночью температуры составят от -1 до -3 градусов. Днем потеплеет до +4..+6°С.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Дневные температуры в субботу в Татарстане ожидаются в пределах +1..+6 градусов. Синоптики также прогнозируют умеренный северо-западный ветер.

Сегодня в Татарстане облачная с прояснениями погода и умеренный северо-западный ветер. Существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит +2... +7 градусов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина