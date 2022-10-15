В европейской части России на следующей неделе наступит предзимье

В центре европейской части России в середине следующей недели начнется новый синоптический сезон — предзимье. Ожидается похолодание до 5 градусов тепла днем, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— С середины следующей недели, числа с 19-го, начнется уверенное и заметное понижение температуры — и ночи, и дни будут вполне прохладными. В этом году предзимье придет как по расписанию, — уточнил он.

Фото: realnoevremya.ru / Татьяна Демина

По словам Вильфанда, температура днем будет достигать около 5 градусов, пишет ТАСС.

В Гидрометцентре Татарстана ранее предупредили о заморозках ночью 16 и 17 октября. По предварительному прогнозу, в понедельник, 17 октября, большую часть суток сохранится сухая погода, в конце дня и вечером на западе республики возможны дожди. Во вторник, 18 октября, прогнозируются осадки и от +5 до +10°С. Средние температуры будут близкими к норме.



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Татьяна Леухина