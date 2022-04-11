Татарстан ликвидирует управление аквакультуры и пчеловодства
Кабинет министров Татарстана принял решение ликвидировать республиканское управление аквакультуры и пчеловодства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Отмечается, что это будет сделано в целях оптимизации отрасли сельского хозяйства и продовольствия республики, а также для повышения эффективности расходов регионального бюджета.
Контроль за процессом ликвидации возложен на Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. В течение двух недель ведомство должно утвердить состав ликвидационной комиссии, а также установить порядок и сроки ликвидации учреждения. Работникам предоставят гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ.
7 апреля стало известно, что в Татарстане ликвидируют Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Отмечается, что предложение было принято в целях оптимизации инфраструктуры отрасли и повышения эффективности расходов бюджета региона.
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