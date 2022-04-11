Новости общества

14:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстан ликвидирует управление аквакультуры и пчеловодства

13:00, 11.04.2022
Татарстан ликвидирует управление аквакультуры и пчеловодства
Фото: Максим Платонов

Кабинет министров Татарстана принял решение ликвидировать республиканское управление аквакультуры и пчеловодства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Отмечается, что это будет сделано в целях оптимизации отрасли сельского хозяйства и продовольствия республики, а также для повышения эффективности расходов регионального бюджета.

Контроль за процессом ликвидации возложен на Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. В течение двух недель ведомство должно утвердить состав ликвидационной комиссии, а также установить порядок и сроки ликвидации учреждения. Работникам предоставят гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ.

Фото: pixabay.com

7 апреля стало известно, что в Татарстане ликвидируют Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Отмечается, что предложение было принято в целях оптимизации инфраструктуры отрасли и повышения эффективности расходов бюджета региона.

Максим Кокунин
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также