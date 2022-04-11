Татарстан ликвидирует управление аквакультуры и пчеловодства

Фото: Максим Платонов

Кабинет министров Татарстана принял решение ликвидировать республиканское управление аквакультуры и пчеловодства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Отмечается, что это будет сделано в целях оптимизации отрасли сельского хозяйства и продовольствия республики, а также для повышения эффективности расходов регионального бюджета.

Контроль за процессом ликвидации возложен на Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. В течение двух недель ведомство должно утвердить состав ликвидационной комиссии, а также установить порядок и сроки ликвидации учреждения. Работникам предоставят гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ.



Фото: pixabay.com

7 апреля стало известно, что в Татарстане ликвидируют Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Отмечается, что предложение было принято в целях оптимизации инфраструктуры отрасли и повышения эффективности расходов бюджета региона.

Максим Кокунин