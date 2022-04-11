В Минсельхозпроде Татарстана назвали причины ликвидации двух подразделений

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана прокомментировали решение о ликвидации двух подразделений. Речь идет об Управлении аквакультуры и пчеловодства, а также Главном государственном сельскохозяйственном управлении племенным делом в животноводстве.

Как сообщили «Реальному времени» в ведомстве, решение о ликвидации учреждений принято в целях создания единого кластерного пространства для эффективного взаимодействия всех структур, которые участвуют в управлении сельским хозяйством.

Фото: realnoevremya.ru

Также в ведомстве отметили необходимость усиления блоков «Управление продовольствием» и «Стратегическое развитие». Функционал учреждений перейдет в аппарат Минсельхозпрода и территориальные управления сельского хозяйства и продовольствия в районах республики.

О ликвидации Управления аквакультуры и пчеловодства стало известно сегодня. Состав ликвидационной комиссии, порядок и сроки ликвидации учреждения должны установить в течение двух недель. Работникам предоставят гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ. О ликвидации Главного сельскохозяйственного управления племенным делом в животноводстве сообщалось на прошлой неделе.

Диана Жиленкова