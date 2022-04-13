Галимова о ликвидации Управления пчеловодства: «Это не значит, что кто-то останется без защиты»

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала ликвидацию Управления аквакультуры и пчеловодства.

— У нас целое министерство есть профильное, которое занимается интересами всех животных и насекомых. Ликвидация управления совершенно никак не скажется на ситуации, связанной с пчеловодством. Есть министерства, ведомства, которые за это в полной мере отвечают... Это не значит, что кто-то останется без защиты, — отметила она.

Фото: Максим Платонов

Стоит отметить, что в Татарстане не первый год происходит мор пчел. В прошлом году случаи зафиксировали в Мамадыше, Арске, Муслюмово, Тетюшах, Пестрецах и Буинске.



О ликвидации Управления аквакультуры и пчеловодства стало известно вчера. Состав ликвидационной комиссии, порядок и сроки ликвидации учреждения должны установить в течение двух недель. Работникам предоставят гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ.



В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана сообщили «Реальному времени», что решение о ликвидации этого управления, а также Главного государственного сельскохозяйственного управления племенным делом в животноводстве принято в целях создания единого кластерного пространства для эффективного взаимодействия всех структур, которые участвуют в управлении сельским хозяйством.