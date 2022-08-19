В Альметьевском районе Татарстана произошел массовый мор пчел — видео

Фото: кадр видео / ТНВ

В Альметьевском районе Татарстана началась обработка полей, в результате которой пчеловоды зафиксировали мор пчел, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Пока убытки незначительные, но если не предотвратить опрыскивание, то потери будут колоссальные, уверены пчеловоды, — в районе могут пострадать более 50 пасек.

В Татарстане не первый год происходит мор пчел. В прошлом году случаи зафиксировали в Мамадыше, Арске, Муслюмово, Тетюшах, Пестрецах и Буинске.



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Маргарита Головатенко