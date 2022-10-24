Главное о коронавирусе на 24 октября: лабораторный «отпечаток» в геноме, риск затяжной болезни из-за стресса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане сократилась почти на треть

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 150 человек. Всего на 24 октября в республике зарегистрировано 186 474 случая коронавируса. Выздоровел за весь период 182 487 человек, за минувшие сутки — 86. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 10 человек.

В Татарстане с 17 по 23 октября выявили 1 321 случай заражения коронавирусом. Это на 29% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Также в республике снизилось число госпитализаций — с 17 по 23 октября в больницы попали 217 человек, что на 33% меньше, чем за предыдущую неделю. Снижение числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане наблюдается четвертую неделю подряд.

Снижение заболеваемости в России продолжается

За последние сутки в России выявили 7 329 случаев коронавируса, выздоровели 8 329 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 21 380 264, а выздоровевших — до 20 727 435. Госпитализировали за сутки 475 человек. Умерли 89 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 389 626 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за последнюю неделю оказалось на треть меньше, чем за предыдущие семь дней. Оно оказалось минимальным с конца июля. С 17 по 23 октября зарегистрировали 68 381 случай заражения против 101 222 за предшествующие семь дней.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным на 23 октября, в Брянской области за помощью к медикам из-за коронавируса обратились 37 жителей. Это абсолютный минимум зафиксированных случаев заболевания с 26 июля 2022 года, когда началась новая волна заражений.

За последние сутки в России провели 99 тысяч тестов на коронавирус. Всего, по данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 316 миллионов лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Белорусский врач назвала продукты, которые помогут восстановиться после COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 08.21 (мск) заразились 627 631 619 раз, 6 578 440 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 198 630). На второй строчке — Индия (44 644 076), на третьей — Франция (36 741 974), на четвертой — Германия (35 172 694), на пятой— Бразилия (34 780 462).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 067 686). За ними следуют Бразилия (687 527), Индия (528 977), Россия (381 670, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 331).



За время пандемии была сделана 12 821 432 441 инъекция вакцины против коронавируса.

Заведующая минским Городским центром здоровья, врач-валеолог Снежана Кавриго рассказала, какие продукты помогают восстановиться после перенесенного коронавируса. В рацион необходимо включать нежирные сорта рыбы, мясо и крупы. Особое внимание стоит уделять растительной пище — фруктам и овощам, которые помогут укрепить иммунитет.

Число новых случаев заражения коронавирусом за неделю в мире увеличилось на 3,1 миллиона, что на 100 тысяч больше, чем за предыдущие семь дней. Самые высокие темпы по-прежнему фиксируются в Европе, а в Азии и Америке отмечается серьезное снижение показателей. За семь дней из-за болезни в мире умерли около 9,7 тысячи человек. Уже пятую неделю число летальных случаев не превышает 10 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Команда ученых из Германии и США сообщила, что нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса. По их словам, в геноме Sars-CoV-2 имеется постоянно повторяющийся паттерн — «отпечаток» целенаправленной генетической манипуляции. Такие методы применяются отдельными вирусологическими лабораториями для производства синтетических вирусов.

Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает снижаться. По данным Министерства здравоохранения на 24 октября, за сутки в стране зафиксировали 21 новый случай COVID-19, еще 11 человек заболели пневмонией с признаками инфекции при отрицательном ПЦР-тесте. Лечение от коронавируса в стране продолжают получать 944 человека, из них в стационарах находятся 97, на амбулаторном уровне — 847.

Ученые Гарвардского университета перечислили факторы, которые увеличивают риск затяжного коронавируса на 30—50%. По их данным, стресс, депрессия и тревога способствуют активности COVID-19 даже больше, чем гипертония, диабет, астма и рак. Однако, как отмечают ученые, не стоит считать, что абсолютно все симптомы продолжительного вируса относятся к психосоматическим.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Врачи из Университета Центральной Флориды установили связь между препаратами для снижения уровня холестерина и тяжестью течения COVID-19. Они проанализировали течение болезни у 39 тысяч пациентов из США. 30% из них на регулярной основе принимали лекарства для снижения холестерина. Медики выяснили, что у этих пациентов риск смерти от вируса на 37% ниже, чем у остальных.

Ученые из клиники Сидар-Синай установили, что препарат, аналогичный тому, который используется для лечения тяжелой формы COVID-19, облегчает галлюцинации у мышей после искусственной вентиляции легких. Нарушение внимания развивается более чем у 70% пациентов, помещенных на ИВЛ. Из-за повреждения легочной ткани воспалительные белки попадают в кровь и в мозг, что приводит к спутанности сознания. Подавление иммунного ответа у мышей на ИВЛ привело к тому, что их поведение и состояние мозга вернулись к норме.

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Максим Кокунин