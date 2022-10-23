В Иркутске подготовили пункт временного размещения после падения самолета на жилой дом

Фото: telegram-канал Руслана Болотова

Мэр Иркутска Руслан Болотов в своем telegram-канале сообщил, жильцов дома, на который упал военный самолет, во время трагедии не было на месте. Он добавил, что им предложен пункт для временного размещения.

Также был уточнен адрес разрушенной постройки: переулок 2-ой Советский, 4. В нем, по заявлению мэра, проживало пять человек, никто из них не пострадал.

— Уточненный адрес пострадавшего дома — переулок 2-ой Советский, 4. В нем проживает 5 человек. В момент трагедии их не было дома. Предложили им временное размещение, — написал Болотов.

Фото: telegram-канал Руслана Болотова

Напомним, сегодня во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал на частный деревянный двухэтажный жилой дом; начавшийся пожар был локализован, сообщили в МЧС России. После ЧП председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», а также направить в Иркутск следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников судебно-экспертного центра для оказания содействия в проведении расследования.



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Артем Гафаров