Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске

Фото: скриншот/соцсети

Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске в Ленинском районе. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По предварительной информации, оба пилота погибли.

МЧС подтвердило падение самолета Су-30. Ведомство сообщило, что он потерпел крушение во время испытательного полета. По предварительным данным, пострадавших среди гражданских при крушении самолета нет.

Самолет упал по адресу Павла Красильникова, 30, на частный деревянный двухэтажный жилой дом. В результате начался пожар. Его площадь оценивается в 200 квадратных метров.

— Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется,— говорится в сообщении МЧС.



Напомним, похожий случай 17 октября произошел в Ейске Краснодарского края. Военный самолет Су-34 упал во дворе многоэтажного жилого дома. По данному факту возбуждено уголовное дело.



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Илина Хакимова