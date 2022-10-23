По факту крушения самолета в Иркутске возбуждено уголовное дело
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» по факту крушения самолета в Иркутске.
На место крушения самолета председателем СК России Александром Бастрыкином направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России для оказания содействия в проведении расследования.
Сегодня во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал по адресу Павла Красильникова, 30, на частный деревянный двухэтажный жилой дом; начавшийся пожар был локализован, сообщили в МЧС России.
Ведомство подтвердило, что среди погибших — два пилота самолета, жертв среди граждан нет.
17 октября похожий случай произошел в Ейске Краснодарского края. Военный самолет Су-34 упал во дворе многоэтажного жилого дома. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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