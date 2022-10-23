По факту крушения самолета в Иркутске возбуждено уголовное дело

Фото: скриншот/соцсети

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» по факту крушения самолета в Иркутске.

На место крушения самолета председателем СК России Александром Бастрыкином направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России для оказания содействия в проведении расследования.

Сегодня во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал по адресу Павла Красильникова, 30, на частный деревянный двухэтажный жилой дом; начавшийся пожар был локализован, сообщили в МЧС России.

Ведомство подтвердило, что среди погибших — два пилота самолета, жертв среди граждан нет.

17 октября похожий случай произошел в Ейске Краснодарского края. Военный самолет Су-34 упал во дворе многоэтажного жилого дома. По данному факту возбуждено уголовное дело.



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Илина Хакимова