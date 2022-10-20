Госсовет Татарстана внес законопроект о ликвидации Конституционного суда республики

Депутаты Госсовета Татарстана разработали законопроект, согласно которому Конституционный суд республики будет упразднен. Текст документа опубликован на сайте парламента республики.

В документе сказано, что Конституционный суд Татарстана будет упраздняется 31 декабря 2022 года. Решение о прекращении полномочий судей оформляется постановлением Госсовета. При этом за судьями, уходящими в отставку, сохраняются установленные нормативными правовыми актами гарантии, включая материальное и социальное обеспечение.

— Судье Конституционного суда Республики Татарстан, пребывающему в отставке, по его выбору назначается либо пенсия на общих основаниях, либо не облагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание, — говорится в тексте законопроекта.

Государственные гарантии также предусмотрены для служащих суда, уволенных в связи с упразднением. Средства на выплаты будут выделяться из республиканского бюджета. Кабмину республики необходимо провести мероприятия по ликвидации суда, а также создать специальную комиссию.

Согласно пояснительной записке, Конституционный суд Татарстана упраздняется в соответствии с федеральным конституционным законом от 8 декабря 2020 года №7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы». Он предусматривает упразднение конституционных судов в регионах до 1 января 2023 года.

В числе авторов данного законопроекта — заместитель председателя ГС Юрий Камалтынов и глава комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в декабре прошлого года глава комитета Госсовета республики по законности и правопорядку Шакир Ягудин рассказал, что Конституционный суд Татарстана завершит просмотр дел в июле 2022 года и после этого будет ликвидирован.

В республике конституционный суд действовал с 2000 года. Закон о его упразднении планируют принять в третьем квартале будущего года. На заседании парламента депутатами были внесены поправки в регламент, по которым парламент больше не сможет обращаться в конституционный суд и участвовать в избрании его судей.

В 2020 году Госдума России приняла закон об упразднении конституционных и уставных судов в регионах с 1 января 2023 года, но при этом субъекты РФ получат право создавать конституционные советы при заксобраниях. Сейчас суды уже не могут принимать новые дела в производство, а новые судьи таких судов не назначаются.

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Максим Кокунин