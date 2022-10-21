Зампрокурора Татарстана выявил ряд нарушений в Чистопольском СИЗО

Фото: прокуратура РТ

Заместитель прокурора Татарстана Ильнур Ибрагимов посетил СИЗО-5 в Чистополе, где выявил нарушения требований пожарной безопасности, охраны труда, в том числе допуск к работе в пищеблоке лиц без прохождения медосмотра. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Проверяющие обошли все блоки изолятора, в том числе медицинский, комнаты свиданий, кабинет адвоката и комнату проведения видео-конференц-связи. Особое внимание уделили вопросам условий содержания спецконтингента, организации надлежащего питания, своевременности и качества текущего ремонта.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Для устранения всех выявленных нарушений в адрес руководителя СИЗО-5 внесено представление.



В августе адвокат Руслан Нагиев сообщил, что арестанты жалуются на добавление в пищу свинины в течение последних месяцев — некоторые мусульмане, находящиеся в Следственном изоляторе №5 в Чистополе, из-за этого якобы были вынуждены отказываться от пищи и голодать. Однако УФСИН по Татарстану опровергло эту информацию.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин