Новости общества

14:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане арестанты-мусульмане жалуются на добавление свинины в еду

14:20, 02.08.2022 1
В Татарстане арестанты-мусульмане жалуются на добавление свинины в еду
Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане арестанты жалуются на добавление в пищу свинины в течение последних месяцев — некоторые мусульмане, находящиеся в Следственном изоляторе №5 в Чистополе, из-за этого вынуждены отказываться от пищи и голодать, сообщил адвокат Руслан Нагиев.

— Мусульмане употребляют пищу, приготовленную по стандарту «Халяль». <…> Есть говядина, баранина, курица, рыба, которую могут есть как мусульмане, так и православные. Администрация СИЗО должна соблюдать конституционные права верующих, — написал он в своем telegram-канале.

Адвокат направил по этому поводу обращение в прокуратуру с требованием устранить нарушение закона.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В июне Федеральная служба по аккредитации выбрала Татарстан в качестве пилотного региона по подготовке предложений в части совершенствования регулирования в сфере развития индустрии «Халяль». Республика и Росаккредитация заключили соглашение о сотрудничестве.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:32
    Удивительно, закон нарушать Аллах не запрещает получается? А свинину есть нельзя.. Если уж следовать всевышнему, то не надо воровать, убивать, насиловать. Дома будеш есть с семьей халяль. Никто же не заставляет в СИЗО сидеть...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Бизнес на мясе цесарки, уход косметических гигантов, воскрешение рынка жилья и татарская мода.