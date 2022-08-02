В Татарстане арестанты-мусульмане жалуются на добавление свинины в еду

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане арестанты жалуются на добавление в пищу свинины в течение последних месяцев — некоторые мусульмане, находящиеся в Следственном изоляторе №5 в Чистополе, из-за этого вынуждены отказываться от пищи и голодать, сообщил адвокат Руслан Нагиев.



— Мусульмане употребляют пищу, приготовленную по стандарту «Халяль». <…> Есть говядина, баранина, курица, рыба, которую могут есть как мусульмане, так и православные. Администрация СИЗО должна соблюдать конституционные права верующих, — написал он в своем telegram-канале.

Адвокат направил по этому поводу обращение в прокуратуру с требованием устранить нарушение закона.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В июне Федеральная служба по аккредитации выбрала Татарстан в качестве пилотного региона по подготовке предложений в части совершенствования регулирования в сфере развития индустрии «Халяль». Республика и Росаккредитация заключили соглашение о сотрудничестве.



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Маргарита Головатенко