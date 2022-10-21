Руководителем исполкома Менделеевского района Татарстана стал Роберт Искандаров

Фото: пресс-служба администрации Менделеевского района РТ

Руководителем исполкома Менделеевского района Татарстана стал Роберт Искандаров. Его кандидатуру выбрали на XXIV заседание совета муниципалитета IV созыва и XVII заседании городского Совета IV созыва.

Искандаров родился 9 июня 1991 года в Менделеевске. Образование высшее, в 2013 году окончил Санкт-Петербургский Балтийский институт экономики, политики и права по специальности «Юриспруденция».

С 2013 по 2014 год работал юристом в ООО «Рубис»;

С 2014 по 2015 год — общественный помощник следователя по особо важным делам, СУ СК России по Татарстану;

С 2016 по 2017 год помощник Главы по вопросам противодействия коррупции;

С 2017 по 2017 год управляющий делами исполкома Менделеевского района;

С 2017 по 2018 год заместитель руководителя исполкома по городскому хозяйству, жилищной политики и инфраструктурному развитию;

С 2018 года руководил аппаратом Cовета Менделеевского района.

Напомним, в понедельник новым руководителем исполкома Нижнекамского района Татарстана стал Роман Булатов. За его кандидатуру единогласно проголосовали депутаты совета НМР на сегодняшней сессии.

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Максим Кокунин