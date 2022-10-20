Из Нижегородской области планируют запустить суда на подводных крыльях в Казань

Фото: realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

Суда на подводных крыльях «Метеор» планируют запустить на маршрутах из Нижнего Новгорода в Казань и Кострому. Об этом сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

— Такие суда планируется использовать в первую очередь для обеспечения межрегионального сообщения — до города Костромы и до Казани. То есть маршрут до Костромы — Нижний Новгород, Городец, Юрьевец, Кинешма, Плес, Кострома. До Казани поедем — Нижний Новгород, Макарьево, Юрино, Чебоксары, Казань, — приводит ТАСС его слова.

Приобретение первого судна планируется в 2023—2024 годах по схеме льготного лизинга, средства на 2023 год предусмотрены. Эксплуатация таких судов планируется на самых востребованных экскурсионных маршрутах — Городец и Макарьево.

Фото: wikimedia.org/A.Savin

В начале октября министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов сообщал, что на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького для нужд Татарстана построят два пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор-2020». Планируется, что их сдадут в июне — июле следующего года.



Стартовое производство «Метеора-2020» запустили на Зеленодольском заводе им. Горького в начале 2021 года. Тогда предприятие, входящее в АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», подписало с речным перевозчиком АО «Северречфлот» из Ханты-Мансийска контракт на строительство двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020» общей стоимостью 1,25 млрд рублей. Лизинговым оператором сделки выступил «Машпромлизинг». В июне текущего года в акватории Зеленодольского завода имени А.М. Горького спустили на воду скоростное речное судно «Метеор-2020» на подводных крыльях проекта 03830.

В сентябре председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал, что регионы Приволжского федерального округа (ПФО) разработали пилотный проект по межрегиональным речным перевозкам на судах класса «Метеор» и «Валдай», направленный на повышение привлекательности регионов в рамках проекта «Великий Волжский путь».



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Татьяна Леухина