В следующем году в речной флот Татарстана поступят «Метеоры-2020»

Фото: realnoevremya.ru / Луиза Игнатьева

На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького для нужд Татарстана построят два пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор-2020». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

— Они уже в работе, в закупке — материалы. Закладка, видимо, будет торжественно проводиться, но уже работы начаты, — уточнил он.

Планируется, что их сдадут в июне — июле следующего года. Новые «Метеоры» смогут использоваться и для пассажирских перевозок, и для туристических.

Кроме того, готовится программа ремонта и реконструкции причальной инфраструктуры, пишет ТАСС.

В конце сентября правительство Татарстана заключило контракт с судостроительной корпорацией «Ак Барс» на строительство двух скоростных судов на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020», а также одного пассажирского судна проекта А45-120 вместимостью 120 мест для плавания на линиях протяженностью до 600 км.



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Татьяна Леухина