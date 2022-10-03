В следующем году в речной флот Татарстана поступят «Метеоры-2020»
На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького для нужд Татарстана построят два пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор-2020». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
— Они уже в работе, в закупке — материалы. Закладка, видимо, будет торжественно проводиться, но уже работы начаты, — уточнил он.
Планируется, что их сдадут в июне — июле следующего года. Новые «Метеоры» смогут использоваться и для пассажирских перевозок, и для туристических.
Кроме того, готовится программа ремонта и реконструкции причальной инфраструктуры, пишет ТАСС.
В конце сентября правительство Татарстана заключило контракт с судостроительной корпорацией «Ак Барс» на строительство двух скоростных судов на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020», а также одного пассажирского судна проекта А45-120 вместимостью 120 мест для плавания на линиях протяженностью до 600 км.
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