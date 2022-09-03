Регионы ПФО разработали пилотный проект по межрегиональным речным перевозкам

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал, что регионы Приволжского федерального округа (ПФО) разработали пилотный проект по межрегиональным речным перевозкам на судах класса «Метеор» и «Валдай», направленный на повышение привлекательности регионов в рамках проекта «Великий Волжский путь». Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в рамках данного проекта потребуется строительство новых судов как пригородных, так и скоростных.

— Мы примерно посчитали их количество, и на сегодняшний день соответствующие предложения направили вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко. Мы надеемся, что получим ряд поручений на уровне руководства нашей страны по развитию и реализации этого проекта, — подчеркнул он.

Отмечается, что в рамках соглашения по развитию проекта «Великий Волжский путь» речной флот регионов Поволжья должен вырасти на девять судов к 2024 году, на 27 к 2030 году. Общая стоимость проекта до 2024 года оценивается в 5,7 млрд рублей, до 2030 года — в 18,1 млрд рублей.

Результатом к 2024 году должно стать 450 тысяч туристов, перевезенных по реке, увеличение количества турпоездок на 1,35 млн, до 10,35 млн, а также рост услуг в сфере туризма на 15 млрд в год и увеличение номерного фонда до 59 тысяч.

Фото: tourism.tatarstan.ru

Напомним, в конце июня сообщалось, что АО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания» планирует запросить из федерального бюджета 18,1 миллиарда рублей для ускорения строительства речных судов к 2030 году.

— Для реализации проекта «Великий Волжский путь» и достижения показателей проекта требуется выделение дополнительного финансирования в размере 5,7 миллиарда рублей до 2024 года. Общий объем необходимых федеральных средств — 18,1 миллиарда рублей до 2030 года, — сообщил Сергей Иванов.



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Максим Кокунин