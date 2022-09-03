Регионы ПФО разработали пилотный проект по межрегиональным речным перевозкам
Председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал, что регионы Приволжского федерального округа (ПФО) разработали пилотный проект по межрегиональным речным перевозкам на судах класса «Метеор» и «Валдай», направленный на повышение привлекательности регионов в рамках проекта «Великий Волжский путь». Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, в рамках данного проекта потребуется строительство новых судов как пригородных, так и скоростных.
— Мы примерно посчитали их количество, и на сегодняшний день соответствующие предложения направили вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко. Мы надеемся, что получим ряд поручений на уровне руководства нашей страны по развитию и реализации этого проекта, — подчеркнул он.
Отмечается, что в рамках соглашения по развитию проекта «Великий Волжский путь» речной флот регионов Поволжья должен вырасти на девять судов к 2024 году, на 27 к 2030 году. Общая стоимость проекта до 2024 года оценивается в 5,7 млрд рублей, до 2030 года — в 18,1 млрд рублей.
Результатом к 2024 году должно стать 450 тысяч туристов, перевезенных по реке, увеличение количества турпоездок на 1,35 млн, до 10,35 млн, а также рост услуг в сфере туризма на 15 млрд в год и увеличение номерного фонда до 59 тысяч.
Напомним, в конце июня сообщалось, что АО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания» планирует запросить из федерального бюджета 18,1 миллиарда рублей для ускорения строительства речных судов к 2030 году.
— Для реализации проекта «Великий Волжский путь» и достижения показателей проекта требуется выделение дополнительного финансирования в размере 5,7 миллиарда рублей до 2024 года. Общий объем необходимых федеральных средств — 18,1 миллиарда рублей до 2030 года, — сообщил Сергей Иванов.
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