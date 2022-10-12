СБУ объявила в розыск депутатов из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутатов и высокопоставленных лиц из Татарстана, согласно данным на сайте МВД России.



В список вошли депутаты Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, Айдар Метшин, Илья Вольфсон, Ильдар Гильмутдинов, Азат Ягафаров, Руслан Гаджиев, Рустам Калимуллин, Олег Морозов, Елена Ямпольская и Артем Прокофьев.

Также в розыске — ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин, Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин и член Совета Федерации Геннадий Емельянов.

Фото: goverment.ru

Ранее СБУ объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Его разыскивают по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.



В начале лета Украина ввела санкции против российского президента Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, вице-премьеров Андрея Белоусова и Татьяны Голиковой и многих других.

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Маргарита Головатенко