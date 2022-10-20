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Рустам Минниханов поручил оказать содействие в становлении нового движения детей и молодежи в Татарстане

11:10, 20.10.2022
Рустам Минниханов поручил оказать содействие в становлении нового движения детей и молодежи в Татарстане
Фото: скриншот трансляции

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству РТ оказать всестороннее содействие в становлении нового общероссийского движения детей и молодежи в республике. Наказ он озвучил в ходе послания Госсовету региона.

Рустам Минниханов напомнил, что наблюдательный совет общероссийского движения детей и молодежи возглавил президент России Владимир Путин.

Мероприятие проходит в рамках заседания парламента в Большом Государственном концертном зале имени С.Сайдашева. «Реальное время» ведет видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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