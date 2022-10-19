Исследование: предложения о трудоустройстве бывшим сотрудникам в течение года делали 4 из 10 компаний Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Предложения о трудоустройстве своим бывшим сотрудникам в течение последнего года делали 4 из 10 компаний Казани. При этом вернуться на прежнее место чаще приглашают женщин, нежели мужчин — 58% против 48%, сообщили «Реальному времени» в сервисе по поиску работы SuperJob.

За 2022 год приглашать уволившегося сотрудника на его прежнее место работы доводилось 38% работодателям. Среди основных причин: нехватка на профильных рынках опытных кандидатов и «узких» специалистов, а также повышение зарплаты. С начала года популярность такого способа рекрутинга не изменилась: в январе повторные устройства практиковало такое же количество работодателей.

Почти каждый второй казанец — 49% — когда-либо получал предложение вернуться на прежнее место работы. При этом больше четверти — 27% — отказались, а 17% согласились.

Среди популярных причин возвращения на прежнее место работы: достойная зарплата (32%), интерес к делу (20%), хороший коллектив (16%) и удобный график (11%). Отказываются обычно из-за низкой оплаты труда (23%), неподходящих условий работы (15%), разногласий с руководством и принципа не возвращаться (по 7%).

Получив предложение вернуться на старую работу, на него согласятся 31% респондентов. На такой шаг может мотивировать зарплата — в этом признались 45%, улучшение условий труда (26%), смена руководства (16%), а также повышение в должности (6%) и знакомый коллектив (4%). Лояльные предыдущей компании специалисты чаще встречаются среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей, чем среди опрошенных, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей (35% против 28%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно другому исследованию, чаще всего казанцам не дают искать работу домашние дела, усталость и мессенджеры. Лишь у 3 из 10 жителей столицы Татарстана получается распределить свое время таким образом, чтобы от поиска работы их ничего не отвлекало.

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Максим Кокунин