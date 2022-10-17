Исследование: домашние дела, усталость и мессенджеры не дают казанцам искать работу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob (имеется в распоряжении «Реального времени»), чаще всего казанцам не дают искать работу домашние дела, усталость и мессенджеры.

Лишь у 3 из 10 казанцев получается распределить свое время таким образом, чтобы от поиска работы их ничего не отвлекало.

Домашние и личные дела отвлекают 24% респондентов. Усталость и плохое самочувствие мешают 16% опрошенных. Мессенджеры и соцсети мешают 12% жителей столицы Татарстана.

Кроме того, 10% респондентов назвали главными препятствиями свои личные качества: лень, безответственность и неуверенность. Еще 8% опрошенных признались, что не понимают, как правильно искать работодателя. Хобби и увлечения не дают сосредоточиться на трудоустройстве каждому двадцатому. Вместе с этим по 3% респондентов признались, что от поиска работы их отвлекают телефонные звонки и хорошая погода. По 2% отвлекающими факторами назвали телевизор и друзей.

Также стоит отметить, что женщинам чаще мужчин при поиске работы мешают личные проблемы, усталость и непонимание процесса. Мужчинам — компьютер, хобби и друзья.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в начале месяца сообщалось, что 41% работодателей просматривают профили кандидатов в социальных сетях перед принятием решения о найме.



Из них 21% признались, что профиль может повлиять на решение, для 15% — это лишь формальность. О том, что соцсети прямо влияют на решение о найме, заявили 5% опрошенных. 59% опрошенных работодателей рассказали, что в их компании не просматривают социальные сети соискателя.

Среди тех, кто просматривает профили кандидатов, 63% оценивают общее впечатление от страницы, 59% респондентов изучают записи на страницах кандидатов, а 58% считают, что важно оценить манеру общения и поведения потенциального сотрудника — например, через комментарии.

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Максим Кокунин