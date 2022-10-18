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НАТО поставит Украине системы для борьбы с беспилотниками

21:56, 18.10.2022
НАТО поставит Украине системы для борьбы с беспилотниками
Фото: nato.int

НАТО в ближайшие дни поставит Украине оборудование для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

— НАТО в ближайшие дни поставит системы по борьбе с беспилотниками для противодействия специфическим угрозам беспилотников, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: ru.wikipedia.org

Столтенберг подчеркивал, что «сотни «глушилок» для беспилотников сделают неэффективными российские и иранские беспилотники».

В начале сентября альянс сообщал, что НАТО размещает новые силы на восточной границе.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что североатлантический альянс де-факто стал участником украинского конфликта.

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Татьяна Леухина
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