НАТО поставит Украине системы для борьбы с беспилотниками
НАТО в ближайшие дни поставит Украине оборудование для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
— НАТО в ближайшие дни поставит системы по борьбе с беспилотниками для противодействия специфическим угрозам беспилотников, — приводит «РИА Новости» его слова.
Столтенберг подчеркивал, что «сотни «глушилок» для беспилотников сделают неэффективными российские и иранские беспилотники».
В начале сентября альянс сообщал, что НАТО размещает новые силы на восточной границе.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что североатлантический альянс де-факто стал участником украинского конфликта.
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