Дмитрий Песков: НАТО де-факто «влезла» в украинский конфликт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что североатлантический альянс де-факто стал участником украинского конфликта. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он считает, что несмотря на то, что НАТО фактически «влезла» в конфликт, поставленные задачи Москвы выполняются по плану. На вопрос о том, насколько России тяжелее из-за вмешательства альянса, Песков ответил «значительно тяжелее».

Фото: ru.wikipedia.org

— Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело это киевский режим, а другое дело это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию, — отметил пресс-секретарь.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО уже потерпела поражение на Украине, которое связано с крахом западного проекта по превращению Украины в «анти-Россию».

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Елизавета Пуншева