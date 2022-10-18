Из «Металлурга» в «Нефтехимик» перешел Илья Хохлов
Нижнекамский «Нефтехимик» и защитник «Металлурга» Илья Хохлов заключили контракт. Игрок будет выступать под 32-м номером.
В магнитогорском клубе игрок обороны сыграл в 13 матчах, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности «+5». Ранее игрок выступал за «Северсталь», ХК «Сочи», «Авангард», минское «Динамо» и «Сибирь». Всего за свою карьеру он сыграл в 308 играх и набрал 87 (26+61) очков. В нашей команде Хохлов будет выступать под номером «32».
Напомним, накануне нижнекамцы обыграли новосибирскую «Сибирь», одержав седьмую победу в сезоне.СпортХоккей Татарстан
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