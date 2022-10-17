«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ
Нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл «Сибирь» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу нижнекамцев (0:1, 2:0, 1:1). Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
На пятой минуте первого периода счет открыл нападающий «Сибири» Александр Шаров. Однако на 12-й минуте второго периода форвард нижнекамцев Андрей Белозеров сравнял счет с передачи Михаила Назарова. Еще через 7 минут «Нефтехимик» вышел вперед — шайбу забросил Евгений Митякин.
В начале третьего периода сибиряк Вячеслав Литовченко с передач Антона Шенфельда и Михала Чайковски сравнял счет. Но уже на 17-й минуте третьего периода форвард Михаил Назаров вновь вывел хозяев в лидеры.
Напомним, 6 октября «Нефтехимик» дома обыграл «Динамо», одержав пятую победу подряд в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе хозяев шайбы забросили Руслан Петрищев и Вячеслав Лещенко, в «Динамо» — Эрик О'Делл и Илья Каблуков. Решающий бросок нижнекамцев сделал Андрей Белозеров.
4 октября нижнекамцы обыграли казахстанский «Барыс» в матче КХЛ, встреча завершилась со счетом 2:1.
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