В Кукморском районе Татарстана на пожаре в частном доме погиб 63-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На пожаре в частном доме в селе Село-Чура Кукморского района Татарстана погиб 63-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Сообщение о горении дома по адресу: улица Молодежная, дом №8 поступило сегодня в 6.57. Подразделения Кукморского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу пожара 1БИС.

По прибытию ДПК «Вахитово» установлено, что происходило горение одноэтажного бревенчатого дома размером 8х5 метров и кирпичного пристроя размером 2х4 метра.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В 07.20 пожар был локализован, а еще через 10 минут полностью ликвидирован. В 08.20 в ходе разбора сгоревших строительных конструкций обнаружено тело мужчины 1959 года рождения.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС, одной из основных причин пожаров с гибелью людей в Татарстане является неосторожное обращение с огнем. Как правило, люди гибнут от непотушенной сигареты во время сна и в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому курильщикам рекомендуют полностью исключить курение дома для безопасности их самих и их близких. Тление непотушенной сигареты становится причиной летального исхода от отравления продуктами горения. Само возгорание может быть и незначительным, но человек умирает.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В начале месяца в Советском районе Казани на пожаре в квартире погиб человек.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Агрызской поступило ночью. Прибывшие на место пожарные выяснили, что в квартире на четвертом этаже происходило сильное задымление, в квартире горел диван на площади 2 кв. метра. Самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Также в конце сентября в столице Татарстана на пожаре в частном доме по адресу ул. Батумская, д. 9 погиб мужчина 1952 года рождения. Предварительная причина случившегося — поджог.



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Максим Кокунин