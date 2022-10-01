В Советском районе Казани на пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Советском районе Казани на пожаре в квартире погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме по улице Агрызской поступило ночью. Прибывшие на место пожарные выяснили, что в квартире на четвёртом этаже происходило сильное задымление, в квартире горел диван на площади 2 кв. метра. Самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Пожарные обнаружили на диване тело мужчины 1952 г.р. без признаков жизни. Предварительная причина ЧП — неосторожность при курении.

На прошлой неделе в Казани на пожаре в частном доме по адресу ул. Батумская, д. 9 погиб мужчина 1952 года рождения. Предварительная причина случившегося — поджог.



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Татьяна Леухина