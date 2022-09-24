В Казани на пожаре в частном доме погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани на пожаре в частном доме по адресу ул. Батумская, д. 9 погиб мужчина 1952 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило сегодня в 7.34. Согласно нему, горел частный одноэтажный кирпичный дом размерами в плане 6х10 м. Пожарные подразделения реагировали по номеру вызова 1БИС. В 7.58 локализация на площади 40 кв.м.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

При тушении пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. В 8.19 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Предварительная причина случившегося — поджог.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Напомним, в начале сентября в Лениногорском районе Татарстана на пожаре в частном доме в селе Бакирово на улице 1 Мая погиб мужчина 1962 года рождения. Также в июле в Альметьевском районе Татарстана на пожаре в частном доме в деревне Нолинка на улице Лесной погиб мужчина 1985 года рождения.



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Максим Кокунин