«Я сожалею»: пилот рухнувшего вертолета Айрата Хайруллина выступил в суде с последним словом

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сегодня в Лаишевском суде Татарстана ожидается приговор по делу об авиакатастрофе, в которой погиб депутат Госдумы и бизнесмен Айрат Хайруллин. Только что с последним словом на заседании выступил обвиняемый командир вертолета Bell-407 и заместитель гендиректора компании «ВостокАэроТранс» Жавдат Сулейманов, — информирует с места журналист «Реального времени».



Выживший и представший перед судом авиатор с 40-летним стажем сегодня вновь принес извинения родственникам погибшего и констатировал, что не желал этой трагедии. Вину в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта с тяжкими последствиями он признал в полном объеме.

«Ваша честь, я хотел бы еще раз принести свои извинения семье погибшего. Я надеюсь, они верят, что я сделал все от меня зависящее, чтобы не случилось трагедии. К сожалению, у меня не получилось, — констатировал Сулейманов. — Трагическое стечение обстоятельств не позволило мне сделать безопасную посадку. Я по сей день думаю, что я должен был совершить в той ситуации и не сделал этого? И не нахожу ответа».

Далее он напомнил о гражданском иске потерпевшей организации «Эдельвейс Корпорейшн» и сообщил — сделал все, чтобы погасить ущерб. «У меня единственное жилье — квартира в Казани на улице Достоевского — готов продать ее в счет возмещения ущерба. Мой защитник несколько раз выходил с этим предложением — к сожалению, потерпевшую сторону не устроил этот вариант. А мне больше нечего предложить».

С учетом своего возраста, малолетнего ребенка и иных смягчающих обстоятельств Сулейманов попросил суд: «Прошу не лишать меня свободы и назначить справедливое наказание».

В прениях гособвинитель Дмитрий Горб запросил для Сулейманова 1 год колонии-поселения с лишением права в течение одного года после освобождения заниматься эксплуатацией воздушных судов.

Напомним, трагедия произошла 7 февраля 2020 года на Куйбышевском водохранилище. Погиб ВИП-пассажир — политик и бизнесмен Айрат Хайруллин, его помощник Рамис Газизов и летчик выжили. Уголовное дело было возбуждено в тот же день, в апреле 2020-го его приостановили — не смогли установить лицо, подлежащее привлечению в качестве подозреваемого-обвиняемого. Такой фигурант появился лишь в феврале 2022-го, когда завершила свое расследование спецкомиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Комиссия МАК и следователи пришли к выводу: в результате при снижении в условиях, не отвечающих требованиям визуальных полетов, командир воздушного судна «потерял пространственную ориентировку, упустил контроль за высотой и допустил неконтролируемое снижение вертолета, что привело к его столкновению с замерзшей поверхностью водохранилища».

На прошлом заседании представитель Татарской транспортной прокуратуры уценил установленный следствием ущерб со 125 до 21 млн рублей. На последней сумме настаивала и потерпевшая сторона — ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн», указывая, что именно за эту цену приобретался разбившийся вертолет.

При этом потерпевший по делу — сын погибшего Адель Хайруллин от иска воздержался. «Я даже не собираюсь в данный момент выдвигать моральные требования, потому что в будущем, когда я увижу отца, я не хочу, чтобы мне отец сказал: «Спасибо сын, ты меня оценил в такую-то сумму», — объяснял он свою позицию в суде.