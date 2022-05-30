В Лаишево за смерть Айрата Хайруллина судят пилота рухнувшего вертолета

Сегодня в Лаишевском райсуде Татарстана стартует процесс над командиром вертолета Bell-407 и заместителем гендиректора компании «ВостокАэроТранс» Жавдатом Сулеймановым. Он управлял вертолетом, который разбился об лед 7 февраля 2020 года на Куйбышевском водохранилище. Тогда погиб ВИП-пассажир — политик и бизнесмен Айрат Хайруллин, его помощник Рамис Газизов и летчик выжили.



Потерпевшими по этому делу признаны сын покойного Адель Хайруллин и собственник вертолета — ЗАО «Эдельвейс Корпорейшен». Иск о компенсации морального вреда на следствии не заявлялся. Ущерб от уничтожения вертолета ранее был оценен в 125 млн 595 тыс. рублей.

Как сообщает с места журналист «Реального времени», перед началом заседания обвиняемый и его защитник удалились для неких переговоров с представителями потерпевшей стороны. Результаты переговоров комментировать не стали. На вопрос — какой об ожидаемом результате суда и виновности летчика Адель Хайруллин ответил «Реальному времени»: «Суд покажет».

Интересы потерпевшей стороны в деле представляют адвокаты Рамиль Ахметгалиев и Марат Мухтаров. Обвиняемого защищает Гагик Телунс.

Уголовное дело по факту случившегося было возбуждено в день трагедии, однако уже в апреле 2020-го его приостановили — не смогли устанвить лицо, подлежащее привлечению в качестве подозреваемого-обвиняемого. Такой фигурант появился лишь в феврале 2022-го, когда завершила свое расследование спецкомиссия Межгосударственного авиационного комитета.

По версии обвинения, Сулейманов при выполнении полетного задания нарушил правила движения и безопасной эксплуатации на воздушном транспорте, которые по неосторожности повлекли смерть человека и ущерб в крупном размере (ч.2 ст. 263 УК РФ). А именно — проигнорировал неблагоприятные и опасные для продолжения полета погодные условия — не повернул машину назад, не попробовал подобрать с воздуха площадку для посадки, не переключился на управление вертолета только по приборам, а принял решение продолжить полет по запланированному маршруту — от села Левашово Алексеевского района в Матюшино Лаишевского района.

В результате при снижении в условиях, не отвечающих требованиям визуальных полетов, командир воздушного судна «потерял пространственную ориентировку, упустил контроль за высотой и допустил неконтролируемое снижение вертолета, что привело к его столкновению с замерзшей поверхностью водохранилища».

Вину на следствии летчик полностью признал. По данным «Реального времени», он заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.