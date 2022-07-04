Сын Айрата Хайруллина объяснил, почему не подает гражданский иск к пилоту вертолета

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Накануне Лаишевский горсуд огласил обвинение и допросил потерпевших по делу о крушении вертолета Bell-407 и гибели политика и бизнесмена Айрата Хайруллина в феврале 2020 года.



Неожиданное признание сделал на процессе сын покойного Амир Хайруллин. На вопрос судьи о наказании для подсудимого потерпевший заявил, что пока не готов отвечать на этот тяжелый вопрос.

— Я даже не собираюсь в данный момент выдвигать моральные требования. Потому что в будущем, когда я увижу отца, я не хочу, чтобы мне отец сказал: «Спасибо сын, ты меня оценил в такую-то сумму», — поделился с присутствующими Амир Хайруллин.

Потерпевший и подсудимый в перерыве заседания



Также он заявил, что с подсудимым пилотом вертолета Жавдатом Сулеймановым знаком, но последний раз общался с ним за 3 года до трагедии. О самом крушении знает лишь то, что указано в независимом отчете Межгосударственного авиационного комитета и в материалах уголовного дела.

Напомним, ранее с иском о компенсации материального ущерба к обвиняемому обратилась компания «Эдельвейс Корпорейшн». Разбитый вертолет там оценили в 21 млн рублей. Сегодня представители компании поддержали этот иск, как и свое ходатайство об аресте недвижимости, находившейся в собственности Сулейманова на момент трагедии, и привлечении его в качестве подозреваемого.

После получения запроса из Росреестра суд в аресте отказал, поскольку на данный момент обвиняемый является хозяином лишь одной квартиры в Казани, а на единственное жилье арест накладывать нельзя. Напомним, на момент поступления дела в Лаишевский суд арестованы были и эта квартира, и гараж с квартирой в Челнах, однако на прошлом заседании выяснилось — продлить срок этого ареста силовики забыли...

Также вчера в суде огласили обвинение Жавдату Сулейманову. Вину подсудимый полностью признал и обратился к близким погибшего: «Приношу искренние соболезнования по поводу гибели Айрата Назиповича родственникам. Мы с ним много лет проработали вместе, поэтому мне тоже очень нелегко».

По версии следствия, Сулейманов при выполнении полетного задания нарушил правила движения и безопасной эксплуатации на воздушном транспорте, которые по неосторожности повлекли смерть человека и ущерб в крупном размере (ч. 2 ст. 263 УК РФ). А именно: проигнорировал неблагоприятные и опасные для продолжения полета погодные условия — не повернул машину назад, не попробовал подобрать с воздуха площадку для посадки, не переключился на управление вертолетом только по приборам, а принял решение продолжить полет по запланированному маршруту — от села Левашово Алексеевского района в Матюшино Лаишевского района.

Подробнее о выводах МАК и следствия — в материале «Реального времени».