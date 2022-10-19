Средняя зарплата бухгалтера в Казани ниже, чем в Красноярске и Екатеринбурге

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Средняя зарплата бухгалтера в Казани составляет 52 тысячи рублей. Это меньше, чем в Красноярске и Екатеринбурге, где специалисты получают 57 тысяч рублей, говорится в исследовании портала сервиса по поиску работы SuperJob.

Вместе с этим в Казани средняя зарплата бухгалтера выше, чем в Уфе, Нижнем Новгороде и Перми (50 тысяч рублей), Самаре и Омске (48 тысяч), а также в Волгограде (47 тысяч). Больше всего эти специалисты получают в Москве — 85 тысяч, и в Санкт-Петербурге (70 тысяч).

Минимальная зарплата, на которую в столице Татарстана может претендовать бухгалтер, 30—37 тысяч рублей. На нее может рассчитывать специалист со средним профессиональным или неполным высшим образованием, который знает основы бухгалтерского и налогового учета, нормативно-правовую базу, регулирующую эту сферу. Также он должен быть уверенным пользователем Excel, «1С», бухгалтерских программ, а также систем «КонсультантПлюс» и «Гарант». Требуемый опыт работы в бухгалтерии — от полугода.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Зарплатный максимум бухгалтера в Казани составляет 67—85 тысяч рублей. Такую сумму работодатели готовы платить специалисту с аттестатом профессионального бухгалтера, знающему английский язык на разговорном или свободном уровне и имеющему опыт ведения бухгалтерского и налогового учета в полном объеме. У кандидата должен быть опыт работы в компании с численностью персонала от 500 человек с развитой филиальной сетью.



Напомним, по итогам января — июля 2022 года среднемесячная зарплата, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, составила в Татарстане 49 943 рубля. Для сравнения, за первое полугодие она была несколько выше — 50 065 рублей.



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Татьяна Демина