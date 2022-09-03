Роскомнадзор поддержал законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Роскомнадзор поддержал законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии, сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.



Законопроект направили в правительство на официальный отзыв 31 августа. Предлагается изменить редакцию действующей статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), прописав ее, как «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений».

Проект предполагает введение административной ответственности за пропаганду педофилии и за распространение среди несовершеннолетних инфорации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко