Первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района назначили Романа Булатова

Фото: администрация НМР

Назначен первый заместитель руководителя Нижнекамского муниципального района — им стал замгендиректора по корпоративной политике АО «Татэнерго» Роман Булатов, о назначении объявили на сессии городского совета 19 июля.



Роману Булатову 37 лет, он имеет высшее образование по специальности «юриспруденция». До работы заместителем гендиректора АО «Татэнерго» Булатов был руководителем отдела собственности в «дочке» «Татэнерго» ОАО «Генерирующая компания». Работал в Госкомитете Татарстана по тарифам.

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Маргарита Головатенко