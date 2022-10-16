Переговоры с представителями ООН по зерновой сделке завершились

Переговоры замглавы МИД России Сергея Вершинина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен по зерновой сделке завершились. Об этом сообщает «РИА Новости».

Встреча продолжалась более 2,5 часов, а проходила в Доме приемов МИД России на Спиридоновке.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан отправятся в Москву.

Целью их поездки стало продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений.



Фото: realnoevremya.ru

В июле глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что обеспечивать безопасность судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, о которой сообщат позднее. Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник сопровождают судно до Босфора.



Напомним, 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу Черным морем сельхозпродукции с Украины. Со стороны Москвы подпись под документом поставил министр обороны России Сергей Шойгу.

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Максим Кокунин