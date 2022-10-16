В Москве начались переговоры с представителями ООН по зерновой сделке

В Москве начались переговоры российской стороны с представителями ООН по зерновой сделке, сообщает «РИА Новости».

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан отправятся в Москву.

Целью их поездки станет продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений.

Фото: pxhere.com

В конце июля сообщалось, что несмотря на удар по военным в порту Одессы, операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю может реализовываться.

— Мы хотим, чтобы в соответствии с этой договоренностью («продуктовой сделкой» — прим. ред.), этой инициативой, все стороны совершали поступки, полезные для достижения цели инициативы — для обеспечения безопасного прохода торговых кораблей с продовольствием и удобрениями, — сказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

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Максим Кокунин