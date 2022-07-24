В МИДе России сообщили об участии третьей стороны в вывозе зерна с Украины

Обеспечивать безопасность судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Третью сторону определят позднее. Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник сопровождают судно до Босфора.

Фото: kremlin.ru

Лавров отметил, что меморандум РФ — ООН, подписанный одновременно с соглашениями в Стамбуле, «обязал генерального секретаря ООН запустить процесс, убедить западные страны и добиться от них решения о снятии всех ограничений», наложенных на экспорт российского зерна, пишет ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России отмечал, что Москва не просит Запад о снятии санкций, но он должен устранить созданные им же проблемы в области продовольствия.



В минувшую пятницу представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу Черным морем сельхозпродукции с Украины. Со стороны Москвы подпись под документом поставил министр обороны России Сергей Шойгу.



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Татьяна Леухина