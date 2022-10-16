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Возле села Сокуры в Татарстане образовалась пробка длиной почти 7 км

16:15, 16.10.2022
Возле села Сокуры в Татарстане образовалась пробка длиной почти 7 км
Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Возле села Сокуры в Татарстане на трассе P-239 образовалась пробки длиной более 6 км. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В настоящее время движение также затруднено на улице Залесной и на двух участках трассы М-7, на улицах Советской и Мамадышский тракт.

Вчера в Казани на Горьковском шоссе пробка растянулась почти на 6 км. Движение затруднено в сторону выезда из города. На шоссе образовалось ДТП.

В субботу днем заторы образовались и в центре города — на улицах Пушкина, Татарстан, Право-Булачной, Лево-Булачной. Также движение затруднено на улицах Академика Арбузова и Аграрной.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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