Возле села Сокуры в Татарстане образовалась пробка длиной почти 7 км

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Возле села Сокуры в Татарстане на трассе P-239 образовалась пробки длиной более 6 км. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В настоящее время движение также затруднено на улице Залесной и на двух участках трассы М-7, на улицах Советской и Мамадышский тракт.

Вчера в Казани на Горьковском шоссе пробка растянулась почти на 6 км. Движение затруднено в сторону выезда из города. На шоссе образовалось ДТП.

В субботу днем заторы образовались и в центре города — на улицах Пушкина, Татарстан, Право-Булачной, Лево-Булачной. Также движение затруднено на улицах Академика Арбузова и Аграрной.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин