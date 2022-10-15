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В Казани на Горьковском шоссе пробка растянулась почти на 6 км

14:20, 15.10.2022
В Казани на Горьковском шоссе пробка растянулась почти на 6 км
Фото: скриншот

В Казани на Горьковском шоссе пробка растянулась почти на 6 км. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено в сторону выезда из города. На шоссе образовалось ДТП.

В субботу днем заторы образовались и в центре города — на улицах Пушкина, Татарстан, Право-Булачной, Лево-Булачной. Также движение затруднено на улицах Академика Арбузова и Аграрной.

Вчера вечером в столице Татарстана образовались 9-балльные пробки. Затор был и на Горьковском шоссе.

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Татьяна Леухина
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