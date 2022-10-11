К строительству объезда Сокуров в Татарстане могут приступить в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

К строительству объезда села Сокуры в Лаишевском районе Татарстана могут приступить уже в следующем году. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов

— После аэропорта до Сокуров дорога будет реконструироваться по своему плану. А вот по объезду Сокуров сегодня ситуация следующая: ведется активное проектирование этого участка и объезд Сокуров по первому, так называемому, нашему короткому варианту, мы его у себя так называем, приступим, наверное, в следующем году, — заявил он.

Завершить строительство обхода Сокуров планируется в 2027 году, сообщил начальник ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Ильдар Мингазов.

— По обходу Сокуров на сегодняшний день активно идет проектирование. В этом году мы планируем зайти в государственную экспертизу. Было очень много вопросов вокруг маршрута обхода Сокуров, потому что земельные участки многие затрагивали, там и бизнес-проекты были, поэтому мы выбрали так называемый малый южный обход Сокуров. Это строительство 6 км самого обхода Сокуров и потому уже идет в створе существующей дороги реконструкция. Это практически с 20 км по 43 км. Значит 23 км реконструкции у нас будет четырехполосное исполнение дороги и сам поселок Сокуры мы обойдем строительством 6-километровго участка, — добавил он.



Напомним, возле Сокуров периодически наблюдаются пробки. Они могут растягиваться на несколько километров.

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Татьяна Демина