Гречка в Татарстане с начала года подешевела почти на 9%

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев (архив)

В Татарстане за 9 месяцев текущего года подешевела гречка. Средняя цена на нее снизилась на 8,6%, подсчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики.

Согласно данным Татарстанстата на 10 января 2022 года гречка в республике стоила в среднем 97,35 рубля за килограмм. К 10 октября ее стоимость опустилась до 88,94 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 3 по 10 октября гречка в Татарстане подешевела. Средняя цена за этот период сократилась на 3,77%.

Также в республике с 3 по 10 октября снизились цены на сахар-песок, яблоки, свежие огурцы и печенье. Также подешевели вермишель, шлифованный рис, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, пшеничная мука и питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина