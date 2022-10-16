Куриные яйца в Татарстане с начала года подешевели на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане за 9 месяцев подешевели куриные яйца. На 10 октября средняя цена упаковки из десяти штук составила 64,22 рубля, что на 20% меньше, чем на 10 января, подсчитало «Реальное время».

По данным Татарстанстата, на 10 января 2022 года упаковка из десяти куриных яиц стоила в среднем 80,39 рубля. В конце прошлого года она оценивалась в 80,69 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Стоит отметить, что с 3 по 10 октября в республике упаковка из десяти куриных яиц подорожала. Средняя цена выросла на 4,1%.

Согласно официальной статистике, за 8 месяцев 2022 года в хозяйствах Татарстана произвели 1,046 миллиарда яиц. Яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях республики составила 214 яиц, что на 3,4% больше показателя января — августа прошлого года.

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Татьяна Демина