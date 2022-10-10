В Татарстане выросло производство молока и яиц

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Татарстане по итогам января — августа 2022 года зафиксирован рост производства молока и яиц в хозяйствах всех категорий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились на 2,4% и 1,4% соответственно.

Так, за восемь месяцев года в хозяйствах Татарстана произвели 1,36 миллиона тонн молока. Яиц за это же время насчитали 1,046 миллиарда штук.

За январь — август текущего года на одну корову в сельскохозяйственных организациях Татарстана в среднем надоено 4 781 кг молока. Это на 5,8% больше показателя аналогичного периода 2021 года, говорится в отчете Татарстанстата.

Яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях республики за восемь месяцев составила 214 яиц. Это на 3,4% больше показателя января — августа прошлого года.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Отметим, что в Татарстане вместе с ростом производства молока зафиксировано сокращение поголовья крупного рогатого скота. Так, число коров уменьшилось на 1,6% — на конец августа их насчитывалось 320,7 тысячи, овец и коз — на 2,8%, до 333,8 тысячи.



Поголовье птиц в республике за восемь месяцев этого года выросло на 2,1%. На конец лета 2022 года в хозяйствах их насчитывалось более 19,1 миллиона.



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Татьяна Демина