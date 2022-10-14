Официальная статистика: в Татарстане подорожали шоколадные конфеты, бананы и яйца

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В начале октября в Татарстане подорожали свежие помидоры, шоколадные конфеты, бананы, сосиски и сардельки. Не изменилась за неделею стоимость ржаного и ржано-пшеничного хлеба, черного байхового чая.

Заметнее всего с 3 по 10 октября в Татарстане в республике подорожали свежие помидоры. Средняя цена на них выросла на 12,56% и составила 78,46 рубля за килограмм.

На остальные продукты питания динамика роста цен за неделю сложилась в Татарстане следующим образом:



Куриные яйца — на 4,1%, до 62,22 рубля за упаковку из 10 штук.

Бананы — на 3,94%, до 79,08 руб./кг.

Мягкие, глазированные шоколадом конфеты — на 2,66%, до 413,23 руб./кг.

Сосиски и сардельки — на 2,13%, до 381,31 руб./кг.

Свинина — на 1,74%, до 279,76 руб./кг.

Фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 1,61%, до 492,75 руб./кг.

Куры (кроме куриных окорочков) — на 1,53%, до 157,32 руб./кг.

Сухие молочные смеси для детского питания — на 1,14%, до 989,42 руб./кг.

Сметана — на 1,12%, до 213,07 руб./кг.

Фото: Татарстанстат

Также в республике выросли цены на творог. Незаметно подорожали макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, пшено, соль, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2%, маргарин, баранина и мороженная неразделанная рыба.



Напомним, с 26 сентября по 3 октября в Татарстане заметнее всего подорожали свежие огурцы — на 8,92%. Также за этот период в республике выросли цены на овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, свинину, говядину и вареную колбасу.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина