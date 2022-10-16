Володин призвал сделать все, чтобы частичная мобилизация достигла своих целей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей.

— Нам необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей, — говорится в сообщении.

По его словам, частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Также важно чтобы она прошла в соответствии с федеральными законами, указами президента России, нормативными актами.

— Если вы столкнулись с нарушениями — обращайтесь. Есть поручение президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь. Можете писать в комментариях. Сообщения изучаются, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru

Совет по правам человека при президенте России предложил закрепить в законе о мобилизации норму об отсрочке от призыва для отцов троих и более детей до 16 лет.



Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что отныне отсрочка от мобилизации предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет.

Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. Сегодня Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек.

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Максим Кокунин