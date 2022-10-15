СПЧ предложил закрепить отсрочку для многодетных в законе о мобилизации

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Совет по правам человека при президенте России предложил закрепить в законе о мобилизации норму об отсрочке от призыва для отцов троих и более детей до 16 лет.



— Рады хорошим новостям от наших коллег. Совет также направлял указанные предложения руководству правительства России и Минобороны России. Считаем, что указанные исключения необходимо в ближайшее время закрепить в законе о мобилизации, — сказано в telegram-канале СПЧ.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что отныне отсрочка от мобилизации предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. Сегодня Владимир Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации призваны 222 тысячи человек.



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Илина Хакимова