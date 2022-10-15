Мурашко: в стационарах остаются десять пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В стационарах остаются 10 пострадавших при стрельбе в ижевской школе. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В стационарах остается 8 детей и двое взрослых. Ребенок в крайне тяжелом состоянии остается в московском институте Бурденко, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (на фото — министр здравоохранения России Михаил Мурашко)

Стрельбу в школе в Ижевске открыл бывший ученик — 34-летний Артем Казанцев. Среди погибших 17 человек — 11 школьников, остальные — взрослые. Известно, что напавший на школу находился на учете в психоневрологическом диспансере. Он покончил с собой на месте преступления.

Напомним, Татарстан направил на помощь пострадавшим в ижевской школе №88 нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в соседнюю республику направились 18 специалистов.



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Татьяна Леухина