Глава Удмуртии: напавший на школу состоял на учете в психоневрологическом диспансере

Напавший на школу в Ижевске находился на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Состояние пострадавших после стрельбы в школе Ижевска оценивается как среднее и тяжелое, передает ТАСС его слова.

Уточняется, что охрану в школе №88, где произошла стрельба, обеспечивал ЧОП в соответствии с заключенным договором. Меры безопасности были обеспечены.



Сегодня утром в Ижевске 34-летний Артем Казанцев ворвался в школу №88 и устроил стрельбу. В результате погибли 13 человек — шесть взрослых и семеро детей. Стрелок покончил с собой. На нем была черная майка с нацистской символикой и балаклава.

Фото: vk.com/scl88_izh (школа №88 Ижевска)

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).



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Татьяна Леухина